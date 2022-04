« Mécanos Express » saison 9 : les épisodes 7 & 8 diffusé sur RMC Découverte lundi 25 avril

Lundi 25 avril à 21:05, RMC Découverte diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 9ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express ».

Épisode 7 Escale aux Bahamas



Michael Manousakis est un homme d’action ! Et il n’en attend pas moins de tous ses collaborateurs.

L’une d’entre eux, Julie, Miss Morlock USA, montre l’exemple et met les mains dans le cambouis. Chaque jour, elle part à la chasse aux trésors et aux perles rares dans son pays d’origine, pour les envoyer par conteneurs entiers sur des milliers de kilomètres jusqu’au Westerwald. Comment fait-elle tout cela ? Comment trouve-t-elle les perles rares et organise-t-elle les arrangements nécessaires ? C’est à ces questions que cette femme d’affaires accomplie répond.

Aujourd’hui, c’est son vieil ami et partenaire commercial Joachim qui lui livre une Jeep Willys M38 A1 directement devant sa porte. Une merveille sur laquelle les ingénieux experts pourraient philosopher toute la journée. Des données qui font frémir les doigts de fer du patron des Mécanos Express.

Épisode 8 L'or vert



Panique à bord des chars ! Michael Manousakis est considéré comme LE spécialiste des véhicules militaires anciens. Un collectionneur de Hesse possède d’innombrables perles rares sur son terrain. Le trésor de ce restaurateur passionné de véhicules militaires : un Panther G.

À Peterslahr, en revanche, quelques joyaux militaires sont déjà remis en état pour briller et prêts à être récupérés. C’est le cas d’une Ford MUTT M151. Un des intéressés souhaite utiliser ce véhicule hors du commun pour attirer le regard et servir d’enseigne à son agence de publicité. L’aspect visuel suscite directement l’enthousiasme.

Pour convaincre ce client potentiel de la beauté intérieure de la MUTT, Andy, le vendeur en chef des Mécanos Express, propose un essai sur route. Un plan judicieux, si seulement la voiture de collection voulait bien démarrer. L’allumage fonctionne, la batterie a du jus. Alors d’où vient le problème ?