« A l’épreuve d’une tribu » : nouvelle saison avec Hazen Audel à partir du 25 avril sur National Geographic

« A l’épreuve d’une tribu », la série d’aventures de National Geographic avec l’explorateur Hazen Audel, revient pour une nouvelle saison captivante au cœur de la jungle amazonienne tous les lundis à 21:00 à partir du 25 avril.

Dans cette nouvelle saison, Hazen va devoir relever son défi le plus complexe à ce jour : se frayer un chemin à travers 800 kilomètres de forêt amazonienne en utilisant uniquement des méthodes de survie traditionnelles, lors de la période la plus périlleuse de l’année, celle de la saison des pluies (dont les inondations entraveront continuellement son périple).

Mais la saison des pluies a aussi des bénéfices : la faune est en mouvement, ce qui signifie que l’explorateur assiste à des scènes étonnantes, dans la sombre forêt vierge, les savanes pleines de serpents, les hautes montagnes de granit et les marécages infestés de caïmans.

Chaque épisode de cette série visuellement spectaculaire constitue une nouvelle étape de son périlleux voyage, alors qu’il tente d’atteindre la lisière de la forêt avant d’être piégé par les inondations.

Grâce à la tribu des Wai Wai de la forêt, il fabrique des fléchettes empoisonnées, apprend à pêcher d’énormes poissons en pleine nuit, fait appel à toutes ses connaissances lorsqu’il se retrouve nez à nez avec divers animaux et insectes menaçants, de la mygale mangeuse d’oiseaux à l’anaconda géant.

Luttant contre les éléments, il entreprend également l’ascension des forêts de la montagne Kanuku. Grâce aux techniques de survie des montagnards locaux, il chasse les anguilles électriques, escalade un sommet escarpé et traverse une forêt impénétrable de bambous pour atteindre le versant opposé avant que les inondations et les glissements de terrain ne l’empêchent de progresser.

Dans une course contre la montre, l’aventurier intrépide affronte une dernière épreuve et traverse des kilomètres de marais grouillants de serpents pour atteindre l’océan Atlantique. Auprès des habitants de Warau, il apprend à vivre sur l’eau et brave les abeilles tueuses lors d’un raid nocturne audacieux, puis tente d’attraper un poisson prestigieux.

Deux épisodes seront diffusés chaque lundi soir.

Épisode 1 : « Jungle empoisonnée »

Hazen doit se frayer un chemin à travers 800 kilomètres de forêt amazonienne. Au cours de la première étape de son périple, il tente d’atteindre la lisière de la forêt avant d’être piégé par les inondations causées par la saison des pluies. Grâce aux Wai Wai de la forêt, il terrasse des serpents mortels, fabrique des fléchettes empoisonnées, et pêche d’énormes poissons en pleine nuit.

Épisode 2 : « Plaines mortelles »

Lors de la deuxième étape, le survivaliste traverse les vastes étendues de la savane. Il rejoint les cow-boys indigènes Wapishana, qui conduisent leurs troupeaux vers le nord, affrontent contre des anacondas géants et des serpents à sonnette venimeux, et s’engagent dans une traversée périlleuse de la rivière pour échapper aux inondations qui s’annoncent.