« Jardin à tout prix » mardi 17 mai sur France 5 (vidéo)

Pour ce quatrième numéro diffusé mardi 17 mai à 21:00 sur France 5, l’équipe de “Samedi à Tout Prix”, s’est intéressée à cette passion des Français pour le jardinage, un marché boosté par la pandémie.

Avec la crise du Covid, nos espaces extérieurs sont devenus de véritables refuges, dans lesquels on jardine, on se repose, on joue, on se vide la tête… Depuis les confinements, près de 70% des Français disent vouloir s’occuper plus de leur jardin.

Ce documentaire vous propose de suivre deux familles qui ont décidé de se lancer dans d’ambitieux projets autour de leur jardin.

La première famille s’est fixée comme objectif d’atteindre l’autosuffisance grâce à son potager et son poulailler. La seconde a décidé de s’en remettre à un paysagiste pour transformer son terrain vague en jardin balinais.

Avec elles, vous découvrirez des bons plans pour acheter des plantes à petits prix, mais aussi de bons conseils pour cultiver votre jardin au naturel, de l’aquaponie jusqu’aux chrysopes en passant par la réalisation de votre propre purin d’ortie.

Enfin, les experts de l'émission apporteront leur éclairage sur ces nouvelles tendances et les façons de jardiner.