« Cannes: palmes, scandales et tapis rouge » mardi 17 mai sur France 2

À découvrir mardi 17 mai à 22:55 sur France 2, le document inédit « Cannes: palmes, scandales et tapis rouge » écrit par Frédéric Bonnaud et réalisé par Florence Platarets.

Alors que tout avait pourtant commencé comme un simple rendez-vous folklorique au bord de la Méditerranée, comment Cannes a-t-il pu devenir le plus grand festival de cinéma du monde ? A l’heure où le Festival de Cannes déroule son tapis rouge pour célébrer sa 75ème édition, ce film répond à cette question en retraçant son histoire.

Quel est le seul endroit au monde où l’on guette des starlettes et des footballeurs monter des marches rouges pour aller voir un film chinois ? Quelle est la manifestation culturelle qui parvient à faire coexister, l’espace de dix jours, le glamour le plus frelaté et la plus pointue des recherches cinématographiques ? Quel est le Festival où l’on décerne deux Palmes d’or aux austères frères Dardenne tout en se gorgeant de champagne ? Où le Président (du jury) Tim Burton s’emballe pour Apichatpong Weerasethakul ? Où Steven Spielberg décide de couronner Abdellatif Kechiche ?

Depuis 75 ans, Cannes réussit ce prodige de placer le cinéma, ses fastes parfois dérisoires mais aussi ses exigences de grand art moderne, au centre de tout, comme si, l’espace de dix jours de mai, rien n’était plus important que lui.

Ce film raconte comment Cannes est devenu le plus grand festival de cinéma du monde en s’ouvrant à la modernité cinématographique tout en n’oubliant jamais que le cinéma reste un art du spectacle, un art populaire.