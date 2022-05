« Métiers hors normes : Tireurs d'élite & Nettoyeurs de l'extrême », mercredi 18 mai sur RMC Story (vidéo)

Mercredi 18 mai 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de la collection documentaire « Métiers hors normes » consacré aux tireurs d'élite et aux nettoyeurs de l'extrême.

21:05 Métiers hors normes Tireurs d'élite

«Toucher au premier coup !», c’est la devise du tireur d’élite. En général un tir peut se faire à 2000m maximum mais certains tireurs réussissent un tir entre 3000m et 4000m.

Les forces de sécurité française qui restent en général plutôt discrètes ont accepté de dévoiler les secrets de leur métier. Leurs missions : neutraliser des cibles longue distance, mais aussi observer et renseigner leurs frères d’armes.

22:20 Métiers hors normes Les nettoyeurs de l'extrême



Faire disparaitre les traces de sang après une mort violente, décontaminer les habitats insalubres, traquer bactéries et virus dans les lieux les plus singuliers, c’est la mission de Baptiste Girardet et de ses équipes.

Ancien pompier de Paris formé au Canada par les plus grands spécialistes de la décontamination après décès, il met aujourd’hui son savoir-faire et son humanité au service de celles et ceux qui en ont besoin.

Vous allez le suivre dans son quotidien hors du commun. Un métier hors norme, celui de nettoyeurs de l’extrême.

Dans cet épisode « Grands documents », découvrez les coulisses des assauts les plus spectaculaires de ces 30 dernières années.

Tireurs d’élites, nageurs de combat, parachutistes des forces spéciales, gendarmes du GIGN, ces militaires surentraînés sont amenés à intervenir sur tout le territoire français, mais aussi en milieux hostiles hors de l’hexagone.