« Avant le déluge » avec Leonardo DiCaprio, Barack Obama et Bill Clinton, vendredi 20 mai sur TMC (vidéo)

Vendredi 20 mai à 21:15, TMC diffusera le documentaire « Avant le déluge » réalisé par Fisher Stevens avec Leonardo DiCaprio, Barack Obama et Bill Clinton.

Fisher Stevens, cinéaste oscarisé, et Leonardo DiCaprio, acteur oscarisé, activiste environnemental et Messager de la Paix des Nations-Unies, présentent un documentaire qui dévoile les changements dramatiques auxquels fait face notre planète en raison du changement climatique.

Ce film met l'accent sur les mesures que nous pouvons prendre en tant qu'individus pour empêcher des dégâts catastrophiques.

Il suit DiCaprio tandis qu'il parcourt les cinq continents et l'Arctique à la rencontre de scientifiques, leaders politiques, activistes et habitants pour mieux comprendre cette question complexe et trouver des solutions concrètes au défi environnemental le plus pressant de notre époque.