« Simon & Garfunkel : l'autre rêve américain » vendredi 27 mai sur ARTE

Un demi-siècle après son enregistrement en 1970, ce documentaire captivant retrace l’histoire de Bridge Over Troubled Water, l’ultime album, devenu culte, du duo formé par Paul Simon et Art Garfunkel. A voir vendredi 27 mai à 22:15 sur ARTE.

Après avoir livré, en temps réel, la bande-son des incertaines années 1960, Simon & Garfunkel sortent en 1970 leur chef-d’œuvre, Bridge over Troubled Water.

L’album devient instantanément culte, notamment grâce à son titre éponyme, composé comme "un hymne sans prétention" par Paul Simon. Chanson la plus écoutée de l’année 1970 aux États-Unis, elle sera reprise par plus d’une cinquantaine d’artistes, dont Elvis Presley et Willy Nelson.

Au sommet de la gloire

Jennifer Lebeau plonge dans les coulisses de l’ultime opus des deux musiciens du Queens, considéré comme leur plus réussi et entré dans la mythologie du rock’n’roll.

Paul Simon et Art Garfunkel reviennent sur cette extraordinaire période créative de leur carrière, appuyés par des images d’archives inédites et de nombreuses anecdotes des producteurs et artistes qui ont gravité autour de leur duo.

On y entend aussi, toujours avec le même plaisir, les tubes "Cecilia", "El condor pasa", "Bye Bye Love", "The Boxer" et "Mrs. Robinson", sans oublier, bien sûr, "Bridge over Troubled Water", véritable hymne symphonique à l’entraide qui a marqué toute une génération, composé en quelques minutes seulement par un Paul Simon qui baignait alors dans le gospel.