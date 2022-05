“Science grand format” : « L'odyssée d'Hubble, un œil dans les étoiles » jeudi 2 juin sur France 5 (vidéo)

Jeudi 2 juin à 21:00 sur France 5, Mathieu Vidard présentera un nouveau numéro de “Science grand format” qui s'interesse cette semaine au télescope spatial Hubble.

Le télescope spatial Hubble a passé plus de 30 années à scruter le cosmos pour tenter de percer les secrets de l’Univers et remonter au plus près de son origine. Mais Hubble est aussi devenu la superstar de l’espace, en nous offrant de magnifiques tableaux de l'Univers.

Quelle histoire nous racontent ses belles et intrigantes images ? Comment Hubble a-t-il révolutionné l’astrophysique par les découvertes majeures qu’il a permises ? Comment a-t-il fini, au fil des ans, par toucher le grand public et changé notre regard sur le cosmos ?

Ce film raconte les aventures et mésaventures de la star des télescopes spatiaux avec quelques uns des acteurs qui ont écrit son histoire. Leurs récits, les nombreuses archives de la NASA et les images prises par Hubble se combinent pour raconter cette grande aventure humaine, scientifique, artistique et philosophique.

À la 24ème édition du Festival des créations télévisuelles de Luchon 2022, le film a reçu le prix Excellence pyrénéenne du documentaire.