« Le Proche-Orient : carrefour des religions » samedi 11 juin sur ARTE

Guidé par l'orientaliste Daniel Gerlach, un voyage aux origines des croyances et des religions dans les pays du bassin méditerranéen à voir sur ARTE samedi 11 juin à 22:15.

Berceau du judaïsme, du christianisme et de l’islam, le Proche-Orient fascine depuis des siècles les Occidentaux. Bien qu’elle soit malheureusement plus souvent associée, de nos jours, à la violence et au terrorisme, cette région du monde a témoigné durant des siècles d’une riche diversité, notamment en ce qui concerne les religions.

Partant d’Istanbul, en Turquie, où il se rend dans la basilique Sainte-Sophie (redevenue mosquée sous la présidence d’Erdogan), Daniel Gerlach voyage à travers plusieurs pays du bassin méditerranéen qui, comme les nôtres, firent partie de l’Empire romain. De sites antiques renommés comme Petra en Jordanie, ou le sanctuaire libanais d’Héliopolis à Baalbek, en lieux plus secrets tels que la mosquée des Sept Dormants, perdue dans les sables tunisiens, il remonte aux sources des mythes et des croyances nés dans l’Antiquité, qui ont influencé le christianisme et l'islam.

Cultes anciens

Fin connaisseur des pays du bassin méditerranéen qu’il sillonne depuis plus de vingt ans, l’orientaliste Daniel Gerlach nous entraîne aux origines d’anciennes religions qui prirent leur source au Proche-Orient, du Liban à la Jordanie en passant par l’Irak, Israël, l’Égypte et la Tunisie.

Au travers de rencontres éclairantes (archéologues, chefs religieux, fidèles...), de visites de monuments et de lieux de pèlerinages emblématiques, il relève des correspondances entre le christianisme et l'islam et met en lumière les cultes et rituels anciens que de petites communautés de croyants continuent de faire vivre, à l’instar des zoroastriens et des yézidis au Kurdistan irakien, des mandéens en Irak ou des druzes en Israël.