“Les routes de l'impossible” en Arménie & au Bhoutan à revoir dimanche 19 juin sur France 5 (video)

Dimanche 19 juin à 20:55, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de la collection documentaire “Les routes de l'impossible” qui nous emmèneront en Arménue puis au Bhoutan.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

20:55 Arménie, les résistants du caucase



On dit de l'Arménie qu'elle ressemble à une forteresse inaccessible. Au croisement de l'Asie et de l'Europe, 90% du territoire de cette petite république du Caucase s'élève au-dessus de 1000 mètres. Le 7 décembre 1988, en huit secondes, un terrible tremblement de terre a anéanti des villages entiers : 30 000 morts. Depuis, beaucoup sont partis.

Arman, 32 ans, et son père, eux, ont décidé de rester. Avant le tremblement de terre, leur village comptait un peu plus de 1000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que douze. Avec leur antique Jigouli, robuste voiture russe, ils affrontent les pistes enneigées pour livrer aux villageois esseulés, leur unique richesse : des pommes de terre.

21:40 Bhoutan, le bonheur à tout prix



L'une des particularités du Bhoutan est d'avoir instauré dans sa constitution le « bonheur national brut ». Ce barème mesure le niveau de bonheur de ses habitants. Pour y contribuer, le royaume vit en retrait de la mondialisation et la population est très encadrée. Mais ses 750 000 habitants sont-ils vraiment heureux ?

Niché au pied de l'Himalaya, le pays est sillonné la plupart du temps par des pistes accrochées en haut de montagnes vertigineuses. En période de mousson, les voyageurs jonglent avec la boue et les éboulements, le trafic se retrouve souvent bloqué pendant plusieurs jours. Pour y remédier, le gouvernement a fait appel aux Dankas, venus d'Inde, qui élargissent à coup d'explosifs et bitument des routes situées à plus de 3000 mètres d'altitude.