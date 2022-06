« Wheeler Dealers : Rêves à saisir » : la saison 1 à revoir sur RMC Découverte à partir du 20 juin

À partir du lundi 20 juin à partir de 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir la 1ère saison de « Wheeler Dealers : Rêves à saisir ».

Épisode 1 Land Rover

Tony, 42 ans, ancien parachutiste, a passé sa vie autour des Land Rover, mais il n´a jamais réussi à réunir les fonds nécessaires pour acheter la voiture de ses rêves.

Mike et Elvis commencent leurs missions avec la Mini Cooper de Tony, à laquelle ils ajoutent des bandes de vinyle et des phares avant. Les choses sérieuses commencent lorsque Mike achète un vieux box à chevaux et qu´Elvis le transforme en une élégante unité de restauration pour festivals.

Mais lorsque le box dévoile un secret rouillé, y aura-t-il encore assez de profit pour financer le Land Rover de Tony ?

Épisode 2 Ford Escort

Chris, 35 ans, travaille dans un atelier de Ford, entouré de tous les modèles qu’il aime. La voiture de ses rêves est une Ford Escort Mk2, mais elle coûte aujourd’hui des dizaines de milliers de livres sterling et n’est pas dans ses moyens.

Mike fait un profit très rapide avec une voiture de sport Clan Crusader rare avant d’acheter une Honda Monkey pour qu’Elvis la restaure. Mais lorsque Mike investit tout l’argent dans une Mercedes haut de gamme, c’est un pari très coûteux, et Elvis doit réussir à en dégager une grosse somme d’argent.