« Van Mecanic » : la saison 1 à revoir sur RMC Découverte à partir du mercredi 22 juin (vidéo)

Mercredi 22 juin à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir la saison 1 de la série documentaire « Van Mecanic » réalisée par Olivier Tixier.

Épisode 1 Le 4x4 baroudeur

Pour ce premier épisode, nos trois experts vont se retrouver face à un défi de taille. Pour 2 500 euros, Stéphane a mis la main sur un J5-4 roues motrices de 1989. Le mécanicien va devoir convaincre Marie-Sophie et Mickael, qu'une fois repeint, son van 4x4 sera le parfait baroudeur pour les fans de sports extrêmes.

Mais en misant sur un véhicule de plus de 30 ans, Stéphane a pris des risques. Et les problèmes mécaniques pourraient couter très cher à l'atelier. Une catastrophe d'autant plus grande que les problèmes vont s'accumuler.

Vont-ils réussir à vendre ce van et réaliser une plus-value à la hauteur de leur attente ?

Épisode 2 L'ambulance des pompiers

Cette fois, Stéphane a déniché une ancienne ambulance des pompiers avec une cabine de forme carrée complétement aménageable ! Les particularités de ce fourgon XXL vont conduire Marie-Sophie et Mickael a redoubler de créativité.

Mais qui dit pompier, dit accident. Attention à éteindre l'incendie à temps pour ne pas se mettre dans le rouge !