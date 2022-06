« J’irai dormir chez vous » aux Émirats Arabes, vendredi 24 juin sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 24 juin à 21:05, Antoine de Maximy vous proposera de (re)découvrir sur RMC Découverte un numéro de « J’irai dormir chez vous » tourné aux Émirats Arabes Unis.

Cette fois, Antoine de Maximy parcourt les Emirats Arabes Unis. Ce pays, situé à l’extrémité Est de la péninsule Arabe, s’est ouvert récemment au tourisme et au reste du monde. Les traditions ont gardé toute leur force.

Le « globe-squatter » va donc être confronté à de nombreux problèmes culturels. Tout d’abord, il n’est pas courant d’inviter un étranger dans sa maison. De plus, on ne présente jamais sa femme, et rarement ses enfants. Pour corser le tout, la plupart des gens n’aiment pas être filmés.

Antoine commence son voyage par Khor Fakkan. Les premiers contacts sont pourtant prometteurs. Une famille qui pique-nique l’invite cordialement à boire le thé. Quant à Mohammad, étudiant, il lui raconte la vie des jeunes de son âge et surtout leur rapport aux femmes.

Ensuite, Antoine se rend à Dubaï. Mais le contact avec les habitants est des plus difficiles. Confrontés à 80 % d’étrangers, les Emiratis vivent entre eux et sont peu accessibles. C’est ici qu’Antoine comprend à quel point filmer les gens est un réel problème.

Puis il se dirige vers le sud du pays, où se trouvent les champs de pétrole. Mais il constate qu’il n’est pas le bienvenu. Il se rabat donc sur la petite ville d’Hatta, à la frontière du Sultanat d’Oman.

Cette fois encore, Antoine n’avait qu’un but : la rencontre de l’autre. Et bien que les Emirats soient un des pays les plus surprenants de la planète, Antoine a réussi à dormir chez l’habitant.