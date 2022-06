“Hors de contrôle” : « 2021, l'été de tous les extrêmes » lundi 27 juin sur RMC Story

Lundi 27 juin à 21:05, RMC Story diffusera dans la case “Hors de contrôle” le documentaire inédit « 2021, l'été de tous les extrêmes » réalisé par Clémence Bragard.

Les crues survenues l’été dernier en Europe ont fait plus de 250 morts et des milliers de sinistrés. Des scènes apocalyptiques et un bilan humain tragique… C’est un véritable choc pour la Belgique et l’Allemagne, notamment dans la vallée de l’Ahr, petit paradis de verdure au bord de rivières ordinairement si tranquilles.

En théorie, si les risques de crues étaient connus, en pratique, nul ne s’attendait à de telles inondations. Cet épisode inédit «hors de contrôle» revient sur le phénomène de “goutte froide” à l’origine de la catastrophe, dont de nombreux climatologues disent qu’avec l’augmentation des températures et l’affaiblissement du courant Jet Stream, ce phénomène pourraient se reproduire et être encore plus dévastateur à l’avenir.

Grâce aux témoignages de victimes, dont certaines ont tout perdu dans les inondations, et aux explications des experts qui décryptent la catastrophe, vous allez revivre cet événement de l’intérieur.

Plongez au coeur de cet été meurtrier, le lundi 27 juin à 21h05 sur RMC Story