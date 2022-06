“100 jours avec la police municipale de Perpignan” : épisode 4, mercredi 29 juin sur RMC Story

Mercredi 29 juin à 21:05, RMC Story vous proposera de découvrir le quatrième et dernier épisode de la série documentaire inédite : “100 jours avec la police municipale de Perpignan” : « Excès de la route, drogue et forcenés : le quotidien chaud des policiers ».

Perpignan est la préfecture du département des Pyrénées-Orientales. Une ville située au centre de la plaine du Roussillon, encadrée par la chaîne des Pyrénées et la mer Méditerranée. Avec ses 122 000 habitants et ses nombreux touristes, c’est une ville active et bouillonnante. Conséquence de cette population importante, une délinquance qui nuit au quotidien des citoyens.

La drogue est un fléau qui n’épargne pas la ville. Des patrouilles de policiers à VTT circulent régulièrement dans les ruelles du vieux Perpignan à la chasse aux dealers. Perpignan est une ville ensoleillée, au climat clément pour ses habitants. De nombreux SDF ont élu domicile dans le centre. Parfois alcoolisés, les policiers doivent gérer leurs errances.

Pendant des mois, les équipes de cette série documentaire ont suivi ces forces de l’ordre. Attaque au couteau, maîtrise de forcené et interpellations musclées, ces professionnels sont confrontés à toutes les tensions de notre société. Et même sous le soleil du sud de la France, les délinquants ne prennent pas de vacances.

Suivez au plus près le quotidien sous haute tension des policiers municipaux, le mercredi 29 juin à 21:05 sur RMC Story.