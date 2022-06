“L'heure D” : « Lynn et Paris », l'histoire d'un couple allemand exilé en France, mercredi 29 juin sur France 3

Mercredi 29 juin à 23:25, la case documentaire “L'heure D” fait son retour sur France 3. Cette nouvelle saison débute avec « Lynn et Paris », l'histoire d’un couple allemand exilé en France, sans domicile fixe, qu’Arnaud Bitschy a suivi pendant dix-huit mois dans les bons comme dans les mauvais moments.

Un couple allemand, sans domicile fixe, se retrouve confiné à Lyon dans sa camionnette lors de la première vague de covid-19.

Lynn et Paris s'aiment passionnément, ils veulent un enfant, ils rêvent et projettent leur futur dans la ville désertée qui désormais leur appartient.

Mais des brèches apparaissent dans cette bulle de bonheur : la santé de Paris est fragile, les démons de son passé sont toujours là, les obstacles à surmonter sont nombreux…

7ème saison de “L'heure D”

“L'heure D” entre dans sa 7e saison avec 13 films inédits, fruits d’une collaboration active entre l’antenne nationale et les 13 antennes régionales de France 3. La collection renouvelle son ambition de favoriser l’émergence de premiers films et de nouveaux talents et s’affirme toujours comme espace de liberté avec une identité forte, quelles que soient les thématiques abordées.

Cette année encore, “L'heure D” s’ancre dans la société contemporaine et s’aventure du côté de la famille, des liens d’amitié et d’amour… La culture n’est pas oubliée non plus avec des films qui nous entraînent au cœur du pouvoir des mots, de la création théâtrale et dans les entrailles de la terre.