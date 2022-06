« Ukraine : des femmes dans la guerre » mercredi 29 juin sur CANAL+

À découvrir sur CANAL+ mercredi 29 juin à 22:40, le documentaire inédit « Ukraine : des femmes dans la guerre » réalisé par Charles Comiti et Julien Boluen.

La guerre, une affaire d’hommes ? C’est oublier que les femmes sont elles aussi au coeur du conflit.

Depuis le 24 février à l’aube, l’armée russe a envahi l’Ukraine, menant une guerre totale, replongeant l’Europe dans l’angoisse d’un conflit général. Les hommes sont mobilisés, les femmes et les enfants fuient le pays. L’exode. Beaucoup d’entre elles ont pourtant choisi de rester et d’agir, pour leur patrie. Mères et filles, combattantes ou soignantes, politiques ou résistantes… Elles s’impliquent à tous les niveaux, dans la survie quotidienne de l’Ukraine.

Photojournaliste de grande renommée (Prix Bayeux, Visa d’or Paris Match) que les réalisateur de ce document ont déjà suivie à Kaboul, lors de la prise de pouvoir des Talibans, Véronique de Viguerie a rencontré ces femmes dans la guerre sans qui rien ne serait possible.

Mère de 2 enfants, 44 ans, la commandante Maroussia a été parmi les premières femmes à s’engager dans l’armée en 2014 pour aller combattre les séparatistes prorusses dans le Donbass. À Kiev, sous les bombes, "la Jeanne d’Arc des steppes" dirige son unité pour défendre la capitale. "Les Russes veulent épuiser notre peuple, mais nous allons nous défendre, quelqu’en soit le coût."

les réalisateur de ce document ont aussi obtenu une autorisation très rare, celle de suivre sur le front une femme engagée dans l’armée régulière, Iana, 30 ans : "Depuis le début des combats, je voulais être ici, avec un fusil d’assaut, dans les tranchées."

Irina, 40 ans, et sa fillette Victoire, vivent et dorment dans les caves de leur immeuble. "Ma fille ne comprend rien de ce qui se passe, elle est encore très petite et il ne faut pas qu’elle comprenne."

Sophia, 20 ans, refugiée dans le métro à Kharkiv sous les bombes, se débrouille comme elle peut pour nourrir son fils d’un an.

Natacha et sa fille Vika déambulent dans leur ville détruite, après avoir passé 40 jours terrées dans leur cave. "Les soldats russes sont entrés dans la maison, je leur ai dit "mais vous n’avez donc pas de mères, de femmes, d’enfants !" Ils sont repartis."

les réalisateur de ce document aussi croisé Tatiana et son mari qui cherchent leur fils Youri, 29 ans, dans les ruines et les morgues provisoires de la ville.