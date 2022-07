“Les égéries des grands hommes” : Camille Claudel & Auguste Rodin, dimanche 3 juillet sur France 5

À voir ou à revoir dimanche 3 juillet à 22:20 sur France 2, un épisode de la série documentaire “Les égéries des grands hommes” consacré à Camille Claudel & Auguste Rodin.

Auguste Rodin fut l’un des plus grands sculpteurs de tous les temps. Cet artiste de génie savait donner vie à la matière et sculpter les sentiments dans la glaise, le marbre ou le bronze.

Son histoire d’amour avec Camille Claudel ne va durer que dix ans. Dix petites années faites de passions, d’amours tumultueuses, de jalousies et de folies.

Camille fut d’abord son élève puis sa maîtresse pour devenir presque son égal.

Il y a un avant et un après Camille Claudel dans la vie d’Auguste Rodin. Ils s’inspirent mutuellement et deviennent deux expressions de la même volonté́ créatrice. Elle était bien plus qu’une source d’inspiration, elle était son égérie.