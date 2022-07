« Les suppliques, lettres au maréchal Pétain » lundi 11 juillet sur France 3

Dans le cadre de sa programmation spéciale sur la commémoration des 80 ans de la rafle du Vel d'Hiv, France 3 diffusera lundi 11 juillet à 22:40 « Les suppliques, lettres au maréchal Pétain », un documentaire réalisé par Jérôme Prieur.

Depuis la défaite, les nazis qui sont les maîtres de la zone occupée puis l’État français, qui règne depuis Vichy sur la zone dite libre, ordonnent aux Juifs d’aller se faire recenser. À partir du printemps 1941, qu’ils soient français depuis plusieurs générations ou naturalisés depuis quelques années, étrangers réfugiés en France ou apatrides chassés de leur pays, ils sont fichés, arrêtés, ou menacés à tout moment.

Alors, eux-mêmes ou leurs proches écrivent à l’administration, ou directement au maréchal Pétain qui leur semble être l’ultime recours. Ces requêtes s’appellent des Suppliques. Des hommes, des femmes, parfois des enfants, cherchent donc, comme ils peuvent, par tous les moyens, à desserrer le piège. Ils s’adressent à leurs bourreaux, mais ils ne le savent pas. C’est leur voix que nous entendons aujourd’hui. C’est leur vie qu’ils confient et qu’ils espèrent sauver…

Le film de Jérôme Prieur repose sur le travail d’enquête mené depuis plusieurs années par l’historien Laurent Joly sur 43 cartons retrouvés contenant des milliers de lettres inédites, récemment inventoriées.

Ces lettres, surchargées, suppliantes, pathétiques ou indignées, sont autant de témoignages d’une richesse inouïe, au plus près de la persécution. Centralisées et classées par le Commissariat général aux questions juives, sorte de ministère français de l’antisémitisme, elles font l’objet de réponses, personnalisées parfois, souvent hypocrites, justifiant une fin de non-recevoir froide et implacable.