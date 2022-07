“Les avions du bout du monde” « Colombie : DC3, la légende des airs » mardi 12 juillet sur France 5 (vidéo)

Mardi 12 juillet à 21:00, France 5 diffusera un nouvel inédit de la 5ème saison inédite de la série documentaire “Les avions du bout du monde” dont la destination sera la Colombie.

Dans le sud-est du pays, en direction de l’Amazonie, le DC3, le plus vieil avion encore en état de voler commercialement, dessert quotidiennement des communautés isolées. Claudio Petro est l’un des rares commandants de bord à savoir dompter cet avion mythique de 80 ans.

Conçu en Californie en 1935, le DC3 a participé au débarquement en Normandie et au pont aérien de Berlin. Avec sa femme, Giovanna, Claudio a racheté il y a neuf ans cette compagnie aérienne ainsi que deux DC3, dont l’un est actuellement en réparation.

Entretenir cet avion est un défi quotidien que relèvent avec passion les mécaniciens hors pair d’Aerolineas del Llano. Grâce à cette équipe soudée, déterminée à faire vivre la légende, le DC3 transporte passagers et marchandises jusqu’aux villages situés à la frontière du Brésil et du Venezuela, en pleine forêt amazonienne, là où les pistes sont en terre et les atterrissages périlleux.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Kenya, le Massaï volant ».

Aux commandes de son petit monomoteur à hélice, Ian Lemaiyan, biologiste kenyan et pilote de brousse, survole la savane pour protéger les rhinocéros.

De réserves en réserves, le pilote massaï nous fait découvrir des programmes uniques de préservation de la faune. Vu du ciel, les grands espaces du Kenya apparaissent tels que les ont connu les précurseurs des safaris.