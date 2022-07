« Gare du Nord : la plus grande gare d'Europe » mardi 12 juillet sur RMC Découverte (vidéo)

Mardi 12 juillet à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Gare du Nord : la plus grande gare d'Europe » réalisé par Alix Bayle.

La gare du Nord est la 1ère gare européenne et la 3ème gare du monde. Elle dessert 4 pays européens, les régions du nord de la France et la banlieue nord de Paris.

Sur ses 32 voies, 2100 trains partent ou arrivent chaque jour. Déployée sur une superficie équivalente à 11 terrains de foot, cette impressionnante infrastructure est aussi un gigantesque centre commercial qui abrite 110 boutiques.

Plongez dans les coulisses de ce colossal édifice afin de comprendre les secrets de son fonctionnement.

La soirée se poursuivra sur RMC Découverte avec la diffusion du documentaire « Gares de Paris : un patrimoine révélé » réalisé par Constance De Guernon.

Les gares de Paris représentent environ 10 fois le trafic de l´aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, soit entre 1 et 2 millions de voyageurs par jour.

L´histoire de la construction et de la reconstruction des gares a duré près de deux siècles et véritablement remodelé le Paris du 19esiècle. Cet âge sera couronné par des chantiers pharaoniques : celui d´Orsay, un véritable palais construit pour la grande Exposition Universelle de 1900 ; ou encore le dédoublement de la gare de l´Est, en 1931, passant de 20 à 30 voies.

Grâce à des reconstitutions 3D de différentes époques, à des archives spectaculaires, et aux analyses des meilleurs experts, vous allez comprendre comment les gares sont passées de simples embarcadères à de véritables monuments, comment leur implantation dans Paris a révolutionné le visage de la capitale, et à quels défis inédits les ingénieurs ont dû répondre pour les concevoir et les bâtir.