« Les années de nos idoles » : les deux derniers volets diffusés sur C8 vendredi 22 juillet

Vendredi 22 juillet à 21:15, C8 diffusera les deux derniers volets de la série documentaire « Les années de nos idoles » qui seront consacrés aux années 90 et 70.

« Les années de nos idoles » déclinée en plusieurs soirées (les années 60, 70, 80, 90) proposent une immersion festive, joyeuse, haute en couleur, pour revivre ou découvrir les temps forts d’une décennie.

Ce programme met à l’honneur les grandes stars de la chanson, mais aussi les grands faits d’actualité et de société, ou encore les personnalités emblématiques qui ont incarné ces périodes. Une approche musicale et sociétale déroulée au rythme d’archives exceptionnelles et inédites pour rassembler toutes les générations.

« Les années de nos idoles » revisitent une France bouillonnante à travers les moments chocs et heureux de ces années.

Cette seconde soirée sera consacrée aux années 90 & 70.