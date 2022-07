« J'irai dormir chez vous » à Cuba et au Maroc vendredi 22 juillet sur RMC Découverte avec Antoine de Maximy

Vendredi 22 juillet à 21:05, RMC Découverte vous proposera de voir ou de revoir le numéro de « J'irai dormir chez vous » dans lequel Antoine de Maximy nous emmène à Cuba.

De nouveau sur la route avec pour seules compagnes ses petites caméras, Antoine s'attaque cette fois à un pays fascinant: Cuba ! L’île est isolée du reste du monde depuis près de 50 ans à cause de l’embargo américain !

À la capitale, La Havane, Antoine débarque dans un quartier mal fréquenté et se fait mettre en garde. Il est un peu surpris par le climat de suspicion qui règne dans la ville et décide de quitter les lieux. Il dégote un scooter et part pour Güines, une petite ville tranquille. Là-bas, le contact se fait beaucoup plus facilement !

C'est dans la chaleureuse famille de Normando qu'Antoine termine son voyage. Très ruraux, ils l'accueillent avec plaisir et simplicité pour la nuit. Pari réussi pour le globe-squatteur !

En seconde partie de soirée, RMC Découverte rediffusera le numéro de « J'irai dormir chez vous » au Maroc.

Le Maroc est connu pour ses traditions d’accueil. Il était donc tentant pour Antoine de Maximy d’aller les mettre à l’épreuve sur le terrain. Comme dans chaque volet de la série, Antoine visite trois endroits complémentaires : la ville de Fès, le Moyen Atlas et le Sahara.

Hormis l’arrivée de l’électricité, la médina de Fès n’a pas changé depuis plusieurs centaines d’années. Antoine parcourt la ville moyenâgeuse et constate rapidement que bien que certains n’aiment pas être filmés, la plupart des gens lui ouvre leur porte.

Dans le Moyen Atlas, son choix se porte sur Aouli. Cette bourgade comptait plusieurs milliers d’habitants avant la fermeture de la mine de plomb en 1983. Aujourd’hui, il ne reste qu’une dizaine de familles au milieu des ruines. Lorsqu’Antoine arrive en scooter, le gardien de la mine ravi d’avoir de la visite, lui offre spontanément l’hospitalité.

Antoine a décidé de rencontrer des nomades dans le Sahara. Mais aujourd’hui, les Berbères qui vivent sous la tente en bordure du désert, subsistent essentiellement du tourisme. Pour trouver des gens plus authentiques Antoine loue donc un 4x4. Après bien des errances, il tombe sur une famille de bergers. Ils habitent dans de petits abris de pierres perdus dans le désert. Il lui sera difficile de leur faire comprendre qu’il veut passer la nuit chez eux, mais une fois de plus, la légendaire hospitalité marocaine sera au rendez-vous.