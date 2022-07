« Aux origines des civilisations » : les 2 derniers volets diffusés sur ARTE samedi 23 juillet

Suite de « Quand Homo sapiens peupla la planète », cette série en quatre volets remonte aux sources de notre civilisation. Une passionnante odyssée dont les deux derniers volets seront diffusés samedi 23 juillet à partir de 20:50 sur ARTE.

Cette série fait alterner avec fluidité des évocations historiques, par le biais de reconstitutions sobres, et des entretiens avec des chercheurs, dont de nombreux archéologues rencontrés sur leurs terrains d'investigation.

Parcourant les continents et les époques, des sites archéologiques au présent survolté des mégapoles contemporaines, le spectateur voyage à travers l'espace et le temps au fil de superbes images. Une éclairante vision panoramique de la "brève histoire" de l'humanité.

Volet 3 L'apparition des religions

Entre religion et civilisation, le lien semble indissoluble. Il s'est tissé pour la première fois dans l'Égypte antique, civilisation à la longévité inégalée à ce jour. Toutes les sociétés postérieures ont emprunté quelque chose de son modèle.

On peut aujourd'hui faire remonter l’origine de toutes les religions organisées à un site unique : Nabta Playa, dans le désert égyptien. Là, il y a huit mille ans, des éleveurs ont construit un lieu de culte, avec cercles de pierre et mégalithes, préfigurant un temple. Une fois ces ancêtres égyptiens sédentarisés, ses élites émergentes tireront aussi prétexte de la religion pour justifier leur statut. Ses souverains – les premiers pharaons – s’attribueront ensuite un pouvoir divin pour se nommer eux-mêmes "Dieux-Rois".

L’étape suivante verra apparaître des monuments dignes d’un dieu, des pyramides à degrés de Saqqarah jusqu’à la Grande Pyramide de Gizeh, destinés aussi à créer une cohésion politique… Au travers de l'exemple égyptien, ce troisième épisode montre comment la religion était – et reste en partie – le ciment social d'une civilisation.

Volet 4 L'invention du commerce

Facteur de prospérité, d'échanges et de coopération, le commerce a eu un effet civilisateur. Dans l’Antiquité, la vallée de l’Indus, berceau de l'une des premières civilisations d’Asie, située entre l’Inde et le Pakistan actuels, l'a illustré mieux que toute autre société. Elle s’est construite autour de la production de poteries et de métaux.

Avec l’accroissement et l'extension géographique de la demande, des villes telles que Mohenjo-Daro ou Dholavira sont sorties de terre le long des routes commerciales pour devenir de hauts lieux d’artisanat et d’industrie. L’ingrédient clé restait la confiance, acheteur et vendeur devant s'accorder sur un juste prix. C'est dans cette vallée que des marchands ont mis au point un système de sceaux, ancêtres des codes-barres, indiquant la nature et le prix du produit, ainsi que l'identité du vendeur. Les échanges se sont ainsi progressivement étendus jusqu’au golfe