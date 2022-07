“Faites entrer l'accusé” : « Le barbe bleue de l'Essonne » dimanche 24 juillet sur RMC Story (vidéo)

Dimanche 24 juillet à 21:05, Rachid M'Barki et Dominique Rizet proposerons sur RMC Story de voir ou de revoir le numéro de “Faites entrer l'accusé” qui revient sur l'affaire Jamel Leulmi surnommé « Le barbe bleue de l'Essonne ».

Professeur dans le secondaire, Jamel Leulmi est aussi un homme musclé et séduisant qui multiplie les conquêtes féminines. Mais à l’écouter, c’est aussi une victime des femmes ! Jalouses, intéressées, hystériques… Des femmes avec qui, il n’a pas de chance. Son épouse, Kathlyn, est morte sous ses yeux dans un terrible accident de la route et, plus tard, sa petite amie Julie a failli mourir les vertèbres brisées lors d’un accident de la route.

Le problème, c’est que chaque accident a fait de lui un homme riche. Il a reçu plusieurs millions d’euros grâce aux primes d’assurances décès que ses conquêtes souscrivaient, curieusement, à tour de bras ! Pour la justice le mobile de ces accidents étranges était tout trouvé. Mais comment prouver qu’elle avait peut-être affaire à un tueur en série ?

