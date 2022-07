« Constructions en péril : Pourquoi les immeubles s'effrondrent ? » lundi 25 juillet sur RMC Story

Lundi 25 juillet à 21:05, RMC Story diffusera la série documentaire inédite en deux parties « Constructions en péril : Pourquoi les immeubles s'effrondrent ? ».

1ère partie

Le 24 juin 2021, la Champlain Towers South, immeuble de 13 étages à Miami, s’effondrent en seulement 12 secondes. 98 personnes y perdent la vie.

Mais comment un bâtiment aussi moderne a-t-il pu s’écrouler de façon aussi spectaculaire ? Une mauvaise conception de sa structure pourrait-elle être à l’origine de cette catastrophe ?

À l'aide de séquences filmées par les services d'urgence, d'archives d'actualités et de reconstitutions 3D, ainsi que des témoignages de survivants et de scientifiques, découvrez comment un tel événement a pu se produire, et comment il aurait pu être évité.

2ème partie

Les catastrophes ne préviennent pas : elles frappent n’importe où et n’importe quand. Peter Booth en a fait l’amère expérience.

Alors qu’il se détendait un soir sur son bateau dans le Shropshire Union Canal, la digue s’est effondrée et une vague a déferlé sur tous les champs en contrebas. Un événement qui aurait pu lui coûter la vie.