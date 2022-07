« Planète bleue : dans les secrets des profondeurs » à revoir sur France 2 jeudi 28 juillet (vidéo)

À voir ou à revoir sur France 2 jeudi 28 juillet à 22:45, le documentaire « Planète bleue : dans les secrets des profondeurs » réalisé par Mark Brownlow.

L'océan est un monde immense aux mystères infinis, où il n'y a nulle part où se cacher et très peu à manger. Les animaux marins sont capables de battre des records pour se nourrir ou se reproduire.

Au large de la Californie, découvrez comment deux espèces aussi différentes que les otaries et les Demoiselles Garibaldi mettent au point des stratégies sophistiquées de chasse. Et comment certaines tortues parcourent plus de 1 500 kilomètres pour revenir sur le lieu de leur naissance et trouver les conditions qui leur permettront de pondre à leur tour. Les albatros, eux, survolent des milliers de kilomètres carrés d’océan pour faire un seul repas.

Tout comme dans les déserts terrestres, la vie peut être rude dans l’infinité bleue. Tous ces déplacements et ces luttes seront possibles tant que les mers et les océans seront protégés, ce qui n’est pas toujours le cas…