« L'adieu à Freddie Mercury » document inédit diffusé sur ARTE vendredi 29 juillet (vidéo)

Retour sur le "Freddie Mercury Tribute Concert", hommage spectaculaire organisé en 1992 à la mémoire du chanteur de Queen récemment disparu et événement décisif dans la sensibilisation à la lutte contre le sida. Un document inédit à découvrir sur ARTE vendredi 29 juillet à 22:25.

Le lundi de Pâques 1992, une page de l’histoire de la musique s’écrit au stade de Wembley, dans le nord de Londres. De nombreux artistes, dont George Michael, David Bowie ou Annie Lennox, se rassemblent pour rendre hommage à Freddie Mercury, malade du sida et disparu d’une pneumonie le 24 novembre de l’année précédente.

John Deacon, Brian May et Roger Taylor, les membres restants de Queen, qui souhaitaient commémorer sa mémoire avec une dernière performance, réussissent leur pari. Le "Freddie Mercury Tribute Concert", diffusé en direct dans pas moins de soixante-seize pays, aura eu un impact social retentissant, notamment parce qu’il s’est inscrit de façon spectaculaire dans le mouvement de sensibilisation au sida.

Dans l’imaginaire collectif des années 1980, le VIH était considéré comme “la maladie des homosexuels”, ce qui ostracisait les personnes infectées et discriminait la communauté gay, perçue comme un danger pour la santé publique.

Débat moral

Au fil des interviews de Roger Taylor, Brian May et Kashmira Bulsara, la sœur de Freddie Mercury, ce documentaire raconte les coulisses d’un concert mythique, avec notamment les témoignages des chanteurs Roger Daltrey, Joe Elliott, Lisa Stansfield et Paul Young.

L’évocation de cette grand-messe pop permet aussi de revenir sur l’évolution du débat moral, politique et scientifique qui se tint à cette époque, en donnant la parole à des médecins, des personnes séropositives et des défenseurs des droits de l’homme comme Peter Tatchell, grand militant des droits LGBTQIA+.