« Les pires accidents : précipices » la saison 2 à découvrir sur RMC Story lundi 1er août

Lundi 1er août à 21:05, RMC Story diffusera la saison 2 inédite de la série documentaire en 3 volets « Les pires accidents : précipices ».

21:05 Engloutis sous la terre

Aspirant des maisons et détruisant des vies, les gouffres peuvent apparaître de nulle part et avoir des conséquences dévastatrices.

vec des récits provenant du Royaume-Uni et du monde entier, cet épisode retrace les histoires de personnes qui ont vu leur maison détruite par ce phénomène terrifiant.

22:05 Villes au bord du gouffre

Les dolines ont frappé une fois de plus, rongeant notre terre et rendant le sol sur lequel nous marchons extrêmement dangereux. Alors que les canalisations, les tunnels et les voies d'eau qui se trouvent sous nos villes commencent à s'effriter, des dolines apparaissent sans prévenir, engloutissant des bâtiments, détruisant des villes et provoquant des catastrophes au moment où l'on s'y attend le moins.

Cet épisode raconte comment nos zones urbaines autrefois stables sont en train de s'effondrer sous nos yeux.

23:00 Vivre en zone de danger

Ces phénomènes terrifiants peuvent frapper n’importe quand et dévaster ceux qui ont la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Suivez la rencontre des survivants pour écouter leur terrifiante histoire.