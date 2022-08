“Des trains pas comme les autres” en Géorgie & en Espagne à revoir jeudi 11 août sur France 5 (vidéo)

Jeudi 11 août à 21:00, Philippe Gougler vous donne rendez-vous sur France 5 pour voir ou revoir deux numéros de la serie documentaire “Des trains pas comme les autres”. Cette semaine, Philippe Gougler nous emmène en Géorgie puis en Espagne.

21:00 Des trains pas comme les autres : Géorgie

En Géorgie, les wagons sont parfois perdus au cœur de sublimes paysages et servent de ponts pour traverser les rivières… et justement, Philippe Gougler, notre globe-trotter ferroviaire, découvre que les rivières de la Svanétie sont parfois gorgées de paillettes d’or.

Après une rencontre avec des orpailleurs, Philippe se rend sur les bords de la Mer Noire. De là, part un train dans lequel on peut emprunter des livres… une véritable bibliothèque sur rails qui emmène notre voyageur jusqu’à Tbilisi, la capitale de la Géorgie. On y perpétue une tradition très romantique : à la nuit tombée, les demandes en mariage se font en sérénade…

Après un voyage en train-couchette, Philippe Gougler se réveille au cœur de la cité troglodytique de Vardzia, un extraordinaire ensemble architectural et monastique. Non loin de là, un petit train bucolique, le Kukushka, emmène notre intrépide voyageur à travers des paysages grandioses. Philippe termine son voyage dans les vignobles géorgiens et participe aux vendanges…

21:50 Des trains pas comme les autres : Espagne

Première étape ensoleillée à bord d’un train de luxe mythique Al Andalus, une sorte de croisière sur rail qui permet à Philippe Gougler de découvrir des cabines privatives immenses dans ce train de 15 voitures pour un maximum de 57 passagers.

Après une découverte de Grenade et de son joyau, l’Alhambra, notre globe-trotter continue sa route au coeur du désert de Tabernas. Ici vit un indien pas comme les autres.

Puis direction Madrid grâce au TGV espagnol aussi surnommé "El Pato" ("le canard") en raison de la forme de son « bec ». A Madrid, Philippe se laisse emporter par l’ambiance et y découvre notamment un homme de 93 ans qui a décidé de construire, de ses mains, une immense cathédrale…