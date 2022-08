“Drôles de villes pour une rencontre” : « Fort Worth - Texas », mercredi 17 août sur France 5

Mercredi 17 août à 20:50, France 5 vous proposera de découvrir un nouvel inédit de la série documentaire “Drôles de villes pour une rencontre” dans lequel Alexandra Alévêque vous emmènera au Texas à Fort Worth.

À quelques encablures des tours rutilantes du downtown de Dallas, dopé à l’or noir et aux pétrodollars, la cité voisine de Fort Worth vit encore à l’heure de la conquête de l’Ouest. Sa richesse, ce sont les bovins, les fameux « longhorns » (longues cornes) qui font la fierté de tout le Texas.

Fort Worth est connue pour être « la porte de l’Ouest », la ville des cow-boys, surtout lors des jours de rodéo, où des cohortes de cavaliers débarquent dans la ville, santiags aux pieds et Stetson sur la tête, avec leur bétail et leurs chevaux. On pourrait penser qu’il s’agit d’un décor de cinéma, mais tout cela est bien réel.

C’est donc dans cet univers un peu dingue, hors du temps, qu’Alexandra débarque dans cette drôle de ville, restée figée depuis 150 ans, à l’époque des pionniers de l’Amérique. Entre Fantasmes ou quête d’histoire, Alexandra va tenter de comprendre qui sont ces cow-boys du 21ème siècle.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Venise, une ville posée sur l'eau ».

Venise est sans nul doute l'une des plus belles villes du monde. Mais vivre au plus près de l'eau n'est pas de tout repos.

Dans la cité des Doges, les voitures sont interdites, tout comme les vélos et les trottinettes, alors chaque déplacement est plus compliqué qu'ailleurs et devient rapidement un effort. Ici tout se fait à pied ou en bateau. La splendeur de la ville ne doit pas cacher les menaces qui pèsent sur elle.

Construite au Moyen-Age sur des sols vaseux, elle s'enfonce inexorablement. Conjuguée à la montée des eaux, Venise est de plus en plus souvent inondée et, si rien n'est fait, la Sérénissime risque de disparaître d'ici un siècle.

Pendant deux semaines, Alexandra Alévêque va vivre chez Gloria et Carlo.