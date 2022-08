« Liberace, le roi flamboyant » : biographie du plus bling-bling des pianistes, mercredi 17 août sur ARTE

Sous une pluie de strass, la biographie tragique et romanesque du plus bling-bling des pianistes, dont le sens de la démesure a marqué le divertissement à l’américaine. À découvrir sur ARTE mercredi 17 août à 22:50.

Quel meilleur écrin pour lui que la rutilante Vegas ? Issu d’une famille pauvre, Wladziu Valentino Liberace, vite réduit par la moulinette du showbiz à son seul nom de famille, affectionnait la scène du Hilton, assez vaste pour y accueillir les Rolls-Royce qui le menaient directement face au public.

En manteau de zibeline à traîne, Liberace décochait une ou deux blagues devant un parterre conquis, faisait admirer ses bijoux avec une joie enfantine, puis se mettait au piano. Le répertoire – Chopin, Gershwin, du boogie… – ne variait guère. Mais les œuvres étaient impeccablement exécutées par le pianiste, prodigue en effets de manche, mais d’une spectaculaire virtuosité.

Roi du kitsch

Redoutant d’être mis au ban de l’Amérique puritaine, ce fervent catholique niera toute sa vie son homosexualité, puis le sida qui l’emportera. S’il n’intervient pas dans le film, Scott Thorson, joué par Matt Damon dans Ma vie avec Liberace, le film de Soderbergh inspiré de sa vie, le hante.

Amant à la fois adulé et maltraité – le pianiste le voulait à son image et l’incita à recourir à la chirurgie esthétique –, il finira par plaquer Liberace et lui réclamer une pension.

Moquée pour ses numéros musicaux noyés sous une avalanche de paillettes, la star demeure une légende de l’entertainment, dont elle a révolutionné les codes par ses extravagances.

Flânant dans ses diverses propriétés, ce documentaire fait défiler ses ex-amants, protégés, exégètes, collaborateurs et imitateurs, qui dressent, avec ironie et tendresse, le portrait de ce roi du kitsch, décédé en 1987.