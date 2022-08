“Des trains pas comme les autres” en Ethiopie et au Danemark, jeudi 18 août sur France 5 (vidéo)

Jeudi 18 août à 21:00, Philippe Gougler vous donne rendez-vous sur France 5 pour voir ou revoir deux numéros de la serie documentaire “Des trains pas comme les autres”. Cette semaine, Philippe Gougler nous emmène en Ethiopie puis au Danemark.

Philippe Gougler démarre son voyage à l’est de l'Ethiopie, à bord d’un train qui circule sur une ligne de chemin de fer très ancienne, construite par les français, et qui reliait Addis-Abeba, la capitale, à Djibouti. Aujourd’hui elle est en piteux état, mais Philippe fait des rencontres inoubliables à bord. A Harar, une ville historique aux petites ruelles commerçantes, Philippe se retrouve en pleine nuit parmi des hyènes ! Mais heureusement, il est accompagné par quelqu’un qui les connaît bien. Il les appelle même chacune par leur prénom.

Le voyage continue en prenant la nouvelle ligne de chemin de fer, construite par les chinois. Puis, il parcourt l’une des perles de l’Éthiopie, l’ensemble d’églises du Roi Lalibela, avant de rejoindre sur des haut-plateaux une église perchée à plus de 3000 mètres d’altitude. Un moment magique.

Arrivé à Addis-Abeba, Philippe tombe au petit matin sur un gros attroupement : des centaines de personnes se sont réunies pour faire du sport ! Pour finir, Philippe se rend au nord du pays, près d’Aterow, dans une région agricole où les fermiers doivent crier toute la journée pour éloigner des babouins qui chapardent leurs récoltes. Une rencontre étonnante au milieu de paysages incroyables.

France 5 rediffusera ensuite le numéro tourné au Danemark.

Au Danemark, pays coincé entre la mer Baltique et mer du Nord, la mer est partout, et il y a de nombreuses îles. Les trains ont donc appris à surfer sur les eaux, à bondir d'île en île et à franchir les bras de mer. C'est le pays des ponts et des tunnels… et des trains pas comme les autres.

Durant ce voyage, Philippe Gougler va partir à la rencontre de vikings dans la ville médiévale de Ribe, d’un club de nageuses nues, et de vétérans qui jouent avec des trains grandeur nature. Il va aussi rencontrer des ramoneurs sur leurs 31, et tenter de comprendre pourquoi les Danois sont si heureux, au grand air, dans les îles, ou même dans la capitale Copenhague…