« Jane Birkin... et nous » : un portrait intime à découvrir sur France 3 vendredi 16 septembre

Vendredi 16 septembre à 21:10, France 3 diffusera le document inédit « Jane Birkin... et nous », un portrait intime d'une femme éprise de liberté, réalisé par Didier Varrod.

Jane Birkin a noué avec la France et les Français un lien unique. Entre la petite Anglaise, muse de Gainsbourg, puis de Doillon ou Chéreau, et son pays d’adoption, le coup de foudre a été immédiat et dure depuis plus de cinquante ans. Ce documentaire revient, à travers le prisme de ce lien si singulier, sur la vie et la carrière d’une artiste à part dans le paysage musical et cinématographique français. Le portrait intime d’une femme éprise de liberté.

C’est vrai, Jane Birkin a beaucoup parlé d’elle – et des autres – depuis que nous avons fait connaissance avec elle en 1969. Les Français voulaient sans doute abuser de son accent facétieux et de ses fautes de français imparables.

Chanteuse, actrice, icône de mode, muse… mais aussi lolita ingénue, mère de famille et artiste engagée… Jane a endossé tous les rôles. Une vie faite de choix radicaux et variés, une vie aux mille facettes, une vie en quête d’amour éperdu et de liberté absolue. De Gainsbourg à Daho, du cinéma d’auteur de Jacques Doillon ou d’Agnès Varda, aux comédies populaires d’Audiard et Zidi en passant par le théâtre de Chéreau, Jane a su devenir une artiste unique, célébrée et adorée par les Français.

Pour ce film, Jane Birkin a accepté d’ouvrir ses albums photo personnels et ses boîtes pleines de films de famille Super 8, qu’elle commente avec l’émotion et l’humour qui la caractérisent. Le film dessine un portrait inédit de Jane, au moment où elle se réalise artistiquement au-delà de la figure tutélaire de Serge Gainsbourg. Elle nous offre ainsi, à travers ce parcours exceptionnel, une leçon inattendue d’émancipation. Comme si cette inévitable vie commune avec ses fantômes était devenue une chance pour s’octroyer de nouveaux défis.

Le film est rythmé par l’un des plus beaux répertoires de notre patrimoine musical français, écrit et composé par certains des plus grands poètes de notre temps, dont Serge Gainsbourg.

Ce portrait de Jane Birkin prend place aux côtés d’une actualité très riche qui met à l’honneur sa carrière en cette rentrée 2022 : le 16 septembre sort, dans un coffret inédit, l’intégrale de sa discographie chez Universal, ainsi qu’un ouvrage sur son œuvre chez Gründ.

« Nous avons tous une histoire, notre propre histoire avec Jane Birkin. Une histoire pas banale, comme celle finalement qui lie l’Angleterre à la France. Une histoire tumultueuse et passionnée, durant laquelle les deux pays ont tour à tour été meilleurs ennemis et alliés. Une histoire que Jane Birkin a contribué à écrire. Mon histoire personnelle avec Jane Birkin, c’est une histoire de confiance et d’amitié. Et elle a accepté, pour ce film, de se confier de façon inédite. Cet entretien constitue la colonne vertébrale du film, autour de laquelle viennent s’articuler de nombreuses images d’archives inédites et personnelles. Si Jane a autrefois donné beaucoup d’interviews, toujours avec humour et pudeur, sa parole s’est raréfiée avec le temps. » Didier Varrod, auteur du film

« Jane Birkin... et nous » est donc un documentaire musical riche en archives qui nous replonge avec nostalgie et bonheur dans la vie publique et intime de Jane Birkin.