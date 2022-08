« L'énigme Céline Dion » : document inédit à découvrir sur W9 mercredi 21 septembre avec Jérôme Anthony

Mercredi 21 septembre à 21:05, Jérôme Anthony vous proposera sur W9 une soirée exceptionnelle avec une artiste qui l’est tout autant : Céline Dion.

Une carrière impeccable, sans fausses notes… Une popularité inégalée… Quel chemin parcouru pour cette petite fille que rien ne prédestinait à un tel destin !

Mais que lui arrive-t-il ? Pour la troisième fois, elle annule ses dates de concert pour raisons de santé. Depuis la mort de son mari René Angelil en 2016, la chanteuse semble avoir du mal à reprendre le cours de sa vie. Alors que les fans retiennent leur souffle en attendant des nouvelles positives de leur idole, nous allons prendre le temps de nous pencher sur la personnalité de l’artiste.

Elle est imitée, caricaturée, son personnage public dépasse presque sa propre personnalité. La longévité de sa carrière, mais surtout son omniprésence médiatique, en font une artiste qu’on a tous l’impression de connaître quasi personnellement.

Et pourtant... Elle est un personnage bien plus complexe qu’on le croit…

À la fois diva et d’une simplicité désarmante, à la fois bourreau de travail et mère de famille dévouée, à la fois symbole de la femme forte et indissociable de son pygmalion René…. Derrière tous ces antagonismes, se cache une personnalité fascinante et insaisissable.

Alors quels sont les moments clé de sa carrière, de sa vie, qui vont nous permettent de percer une partie de son mystère ?

Pour comprendre l’énigme Céline Dion, la réalisatrice de ce document inédit, Laurline Danguy des Déserts, a mené l’enquête dans les petits comme les plus grands événements de sa carrière.

Grâce à ses amis, ceux qui l’ont rencontrée, interviewée, écoutée et côtoyée, nous allons remonter le fil des indices qui vont nous permettre de mieux la connaître… Et vous verrez qu’avec Céline Dion, la vérité est toujours plus complexe qu’il n’y paraît.