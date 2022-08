« La tour de Pise : l’inébranlable édifice » vendredi 2 septembre sur RMC Découverte

Vendredi 2 septembre à 21:05, RMC Découverte diffusera « La tour de Pise : l’inébranlable édifice », un documentaire inédit réalisé par Benoît Poisson.

Connaissez-vous vraiment l’histoire de la Tour de Pise ? Cet édifice italien majestueux qui depuis des siècles défie toutes les lois de la gravité.

Haut de 55 mètres et orné de plus de 200 colonnes en marbre pour un poids total de 14 500 tonnes, le campanile de Pise est d’une rare envergure. Pour comprendre les raisons de son inclinaison, il faut plonger sous la tour et explorer le sous-sol sur lequel elle est posée depuis plus de 8 siècles.

Alors que d’autres tours médiévales se sont effondrées sans raison apparente, les efforts des experts internationaux ont permis à Pise de réussir l’impossible car ce cylindre de marbre s’incline, se courbe mais ne rompt pas.

Aujourd’hui, stabilisée et même redressée, la Tour de Pise reste un édifice inébranlable dont ce documentaire vous révèlera en exclusivité tous les secrets de fabrication.