« Alain Resnais, l'audacieux » : portrait d'un anticonformiste discret, lundi 12 septembre sur ARTE (vidéo)

Génial inventeur de formes, Alain Resnais est l'un des pères de la modernité cinématographique. Ce portrait riche en archives revient sur le parcours d'un anticonformiste discret, en perpétuelle quête de renouvellement pour lutter contre l'inquiétude.

Alain Resnais est né il y a cent ans. À son propos, André Dussollier cite le poète américain George Oppen : "Vieillir, quelle étrange aventure pour un petit garçon !" Assurément, le réalisateur de Mon oncle d'Amérique n'a jamais cessé d'être un esprit libre.

Pierre-Henri Gibert, fin portraitiste de cinéastes (Henri-Georges Clouzot, Jacques Audiard), retrace en images son parcours unique. Enfant isolé par une santé fragile, Resnais forge sa différence au sein d'une famille bretonne cultivée, mais conservatrice, qui le destine à prendre la suite d’un père pharmacien. Cependant ses aspirations, nourries par les comics américains et les romans d'aventure, le conduisent à Paris : il veut devenir acteur. Incorrigible angoissé, il n'est pas fait pour la scène et va trouver à l'Idhec, comme apprenti monteur, un terrain de jeu plus adapté…

L'aventure Resnais

En grande partie inédites, les archives personnelles d'Alain Resnais sont ici dévoilées devant la caméra de Pierre-Henri Gibert (collections de photos, carnets, correspondance de travail), apportant un éclairage supplémentaire sur le tempérament de cet homme timide et méticuleux, qui ne voulait pas être considéré comme auteur, mais comme artisan. Et pourtant…

Le réalisateur Joachim Trier, observateur avisé de son œuvre protéiforme, l'analyse pour sa part comme une quête de l'"irreprésentable". Depuis ses documentaires engagés jusqu'aux variations théâtrales de la dernière période, cette quête passe par de multiples expériences, aussi excitantes pour l'œil que pour l'esprit, en marge des modes, entre réel et imaginaire, sourires et inquiétude.

À travers des extraits de films et les souvenirs de proches collaborateurs (Agnès Jaoui, Bruno Podalydès, Pierre Arditi et André Dussollier), malicieusement interrogés dans le décor d'un théâtre, ce documentaire redonne vie à l'aventure Resnais.