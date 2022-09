« Jardins XXL » : deux épisodes inédits diffusés mercredi 14 septembre sur RMC Découverte

Mercredi 14 septembre à 21:05, RMC Découverte poursuivra la diffusion de « Jardins XXL », une nouvelle série documentaire inédite réalisée par Alexandra Montfort et Jérémy Ouisse.

Oliviers millénaires, pins centenaires, palmiers géants, ici on achète et on vend des arbres exceptionnels. On les transplante et on les replante dans des jardins pour leur donner une seconde vie.

Grâce à « Jardins XXL », plongez dans le quotidien d’une entreprise de création paysagère pas comme les autres, qui réunit tous les artisans du végétal.

Au coeur du Golfe de Saint-Tropez, ils sont plus de 150 à travailler de concert sur des projets hors normes, réunis par une passion commune : la culture de l’Eden.

Épisode 3 Rush à la pépinière



Des clients souhaitent revenir dans leur villa dont le jardin n’a pas été entretenu depuis plus d’un an. Les équipes ont deux semaines pour remettre en état le jardin, le refleurir, planter un potager, un jeune verger et une végétation d’ambiance autour de la piscine. A cette période de l’année, tous les clients souhaitent profiter de leur jardin. Il est donc difficile de trouver des équipes disponibles pour livrer le chantier à temps.

Épisode 4 Relooking total



Cécile transforme un jardin au milieu des vignes dans le massif des Maures à la demande d’une cliente anglaise. En plus du déplacement de la piscine et de la création d’une aire de jeu, la propriété a manqué de brûler dans un incendie. Il y a donc de nombreux arbres à remplacer, d’autres à déplacer, et surtout 3000m2 de pelouse à poser avant que les clients anglais n’arrivent dans leur propriété pour l’été.

À la suite de ces deux inédits, RMC Découverte rediffusera les deux premiers épisodes.