« Objectif maison : 1 an pour tout changer » : les épisodes 3 & 4 diffusés jeudi 22 septembre sur 6ter

Jeudi 22 septembre à 21:05, 6ter poursuivra la diffusion de la série documentaire inédite : « Objectif maison : 1 an pour tout changer ». Présentation des deux épisodes diffusés cette semaine.

Chaque année, plus d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est souvent un sacré challenge et l’aventure d’une vie.

Pendant un an, sept familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Qu’il s’agisse d’une maison en kit, d’une auto- construction ou d’une rénovation titanesque, toutes ont un budget à tenir : 300 000€ maximum. Et bien sûr, elles rêvent d’emménager au plus vite ! Mais entre les retards, le manque d’expérience et les problèmes d’approvisionnement, les nerfs de ces constructeurs en herbe seront mis à rude épreuve.

Un chantier n’est jamais un long fleuve tranquille... Alors, comment réussiront-ils à surmonter ces épreuves tout en gérant leur vie familiale forcément bouleversée ?

Épisode 3

Sur le chantier des Riby, c’est la catastrophe ! La pluie s’infiltre partout. Il est urgent de poser la bâche d’étanchéité sur le toit terrasse. Mais encore faudrait-il qu’elle soit à la bonne dimension… Un imprévu qui va mettre Gladys très en colère !

Les Lebigre doivent faire face à une épidémie de gastro familiale et à la pluie qui ne cesse de tomber…

Chez les Roulet, le chantier avance bien. Et bonne nouvelle : la porte de leur maison-usine arrive enfin ! C’est le signe du début des travaux d’aménagement intérieur !

Au Château d’Esnes, la famille s’est agrandie avec la naissance du petit frère de Félicie. Mais les travaux ne peuvent pas attendre. Maxence décide de s’occuper des extérieurs du château.

Épisode 4

Le chantier des Belges a bien avancé : le mur qui menaçait de s’écrouler a été renforcé. Le couple s’attaque maintenant à la création d’une ouverture pour y installer une baie vitrée… et à la pose d’une poutre en acier qui va leur donner des sueurs froides.

Chez Mathilde et Samuel, les containers ont été livrés. Il faut maintenant rapidement les recouvrir de peinture anti-rouille. Ils ont donc demandé à leur bande d’amis de venir les aider… mais encore une fois, la pluie va venir perturber les travaux.

En Vendée, chez Sabine et Étienne, l’emménagement approche. Le couple a sollicité l’aide de ses amis et de toute la famille pour préparer ce grand moment : il faut monter les derniers meubles et tout nettoyer, du sol au plafond.

La maison préfabriquée de Sylvie et Lionel prend forme : les cloisons sont posées. Sylvie décide alors de confier le petit dernier à Lionel pour aller commander la cuisine de ses rêves. Mais elle va rapidement déchanter car elle n’avait pas imaginé que les prix seraient aussi élevés !