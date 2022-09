« Un pour un » : jeunes de banlieue et autistes sévères, document “Infrarouge” à revoir mercredi 28 septembre sur France 2

Mercredi 28 septembre à 22:50, France 2 vous proposera de voir ou de revoir « Un pour un », un document “Infrarouge” réalisé par Thierry Bellanger et Philippe Elusse qui aborde la rencontre improbable entre des jeunes de banlieue, souvent stigmatisés, et des adultes autistes.

Qui aide qui dans la relation singulière qui unit un jeune autiste et un jeune en manque de reconnaissance sociale ? Pendant 3 ans, Thierry Bellanger a suivi, au sein de l'association "Le Relais Ile-de-France", les pas de jeunes issus des quartiers populaires dans leur formation à la prise en charge de jeunes adultes atteints de troubles autistiques. Son film raconte la rencontre entre ces deux mondes en marge, celui des jeunes décrocheurs, trop souvent stigmatisés, et celui des autistes dont le vécu au quotidien reste largement méconnu.

Présentation du film

Ils ont à peine vingt ans. Des mots, des visages, et bien sûr des actes, laissent peu à peu deviner leurs parcours. Le plus souvent, ils démarrent quelque part dans la grande couronne de l’agglomération parisienne, ils ont grandi à l’époque des premiers portables, de l’explosion des jeux vidéo et des télévisions par satellite. Les voici plein cadre, sur le devant de la scène.

Ces « jeunes de banlieues » comme on les appelle trop souvent sont devenus « référents ». Pendant deux ans, ils suivent une formation au sein de l’association Le Relais Ile-de-France.

Ils se voient confier des autistes que les structures traditionnelles ne parviennent pas à prendre en charge tant leur pathologie est lourde. Communication difficile, absence d’autonomie, violence, automutilations, ces autistes ont aussi de grands besoins d’attention. Ils peuvent se montrer tendres et créatifs.

Parmi ces apprentis éducateurs, Sadio et Aymeric. Deux amis venus d’un quartier de l’Ile-St-Denis. Ils vivent ensemble cet apprentissage au Relais… A la clé, l’obtention d’un diplôme d'éducateur spécialisé, la promesse d’une insertion sociale. Et au-delà, la découverte d’un possible dépassement de soi et d’une capacité jusqu’alors ignorée à prendre en main leur destin.

Autistes, en attente de prise en charge ou de places en structure, et jeunes gens en mal d’insertion, de reconnaissance, d’utilité sociale… De part et d’autre, des richesses insoupçonnées se révèlent.

A les observer de plus près, on en vient à se demander : qui aide qui ?

Le film Hors Normes réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache est inspiré, entre autres, du travail de l'association Le Relais Ile-de-France

Depuis 20 ans, Eric Toledano et Olivier Nakache réfléchissaient à faire un film autour de l’autisme. Ce film c’est "Hors Normes" qui sort en salles le 23 octobre.

Au cours des recherches préalables à l’écriture de leur scénario, ils ont croisé le chemin de Thierry Bellanger qui tournait en immersion au sein de l’association Le Relais Ile-de-France.

Au delà de leur propre film qui restait une fiction, le projet de Thierry leur est apparu comme un moyen complémentaire pour faire comprendre au grand public les difficultés de la prise en charge des personnes atteintes de troubles de l'autisme et l'exceptionnel travail des encadrants qui pratiquent le "un pour un".

Eric et Olivier ont souhaité aider Thierry, ils ont proposé à leur coproducteur Quad de produire le documentaire à travers sa filiale Quad Doc. Cette dernière s'est associée avec Point du Jour qui a produit le précédent film de Thierry Bellanger.

Note d'intention du réalisateur Thierry Bellanger

Je ne connaissais rien à l’autisme avant de rencontrer ces jeunes adultes qu'aucune institution ne veut plus prendre en charge. J’ai enquêté et compris que quelles que soient les approches, psychanalytique, psychiatrique, comportementaliste… in fine, les parents sont seuls face à leurs enfants, autistes devenus adultes, et dans un grand désarroi qui les fragilise.

Les autistes m’effrayaient un peu, la colère de certains peut être redoutable, et il fallait créer un climat de confiance avec les aidants. J’ai donc décidé de passer beaucoup de temps en leur compagnie.

Avec Philippe Elusse, mon complice de toujours, nous avons vécu avec eux, partagé leur quotidien pendant plusieurs séjours. Nous étions un binôme de plus dans le groupe.

Je ne suis pas devenu expert, les causes de ces troubles autistiques sont diverses et variées ce qui complique l’approche thérapeutique. Mais j'ai aussi réalisé qu'au-delà des thérapies, il y avait cette réalité brute, cette nécessité incontournable, cet engagement qui nous concerne tous et dont veut témoigner ce film pour offrir à ces autistes une prise en charge durable "un pour un".

Le débat après la diffusion du documentaire

Le documentaire sera suivi d'un débat Infrarouge présenté par Marie Drucker avec :

Olivier Nakache et Eric Toledano, les les réalisateurs du film « Hors Normes ».

Hélène Médigue, à l’origine de l'association des Maisons de Vincent oeuvrant pour l'accueil et la réinsertion des autistes (maisons construites pour l’accueil des adultes autistes) du prénom de son frère, autiste de 50 ans