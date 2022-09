« Paris, plus belles ville du monde » : épisode 2, les plus beaux monuments, samedi 1er octobre sur C8

Samedi 1er octobre à 21:15, C8 poursuivra la diffusion de « Paris, plus belles ville du monde » une série documentaire inédite en 3 volets réalisée par Julien Pot et Aurélie Bademian.

Paris, "la ville lumière", attire tous les regards et des millions de touristes chaque année, fascinés par ses monuments, ses musées et son charme, célèbres dans le monde entier.

Visites privées, gastronomie, lieux insolites : jetez un regard neuf sur la capitale française.

Épisode 2 Tour Eiffel, Moulin Rouge, Louvre, Notre-Dame : visite privée des plus beaux monuments de paris

Avec plus de 50 millions de visiteurs par an, Paris est la ville la plus visitée au monde pour ses monuments.

Le second épisode de ce documentaire vous embarque pour une visite privée des plus beaux édifices de la capitale : Pourquoi la Tour Eiffel change-t-elle de taille selon les saisons ? Quels sont les records du monde détenus par le Moulin rouge ? Devant quel monument Hitler a-t-il refusé de s’incliner ? Quel animal de 80 mètres de haut a-t-il failli être construit au beau milieu de Paris ?

Et parce que les monuments parisiens regorgent de surprises, et sont également gages de qualité et d’authenticité : Savez-vous que le Panthéon a servi de modèle pour la construction du Capitole à Washington ? Paris, ville bercée par les histoires en tout genre, vous révélera également l’existence de Quasimodo, ou de fantômes, cachés dans les plus beaux monuments de la ville lumière.

Vous allez découvrir pourquoi un visiteur y arrive toutes les secondes et pourquoi Paris fait rêver le monde entier !