« Eva Perón, icône et pasionaria » dimanche 2 octobre sur France 5 dans “La case du siècle”

À découvrir dimanche 2 octobre à 22:50 sur France 5 dans “La case du siècle”, le film inédit « Eva Perón, icône et pasionaria » écrit et réalisé par Julien Leloup.

Réalisé entièrement à partir d'images d'archives, le documentaire de Julien Leloup fait revivre Eva Perón, qui connut une immense popularité en Argentine. Soixante-dix ans après sa mort, ce portrait nous donne à voir et à appréhender son engagement en politique.

Comment une jeune comédienne médiocre, fille illégitime d’un fermier et de sa servante, devint à 25 ans la Première dame d’Argentine ? Comment s’imposa-t-elle en « madone des sans chemises » malgré l’opposition féroce des militaires et de l’Église ? Et qui d’elle ou de son mari Juan Perón tira réellement les ficelles du pays ?

Alors que l’année 2022 marquera le 70e anniversaire de sa mort, ce film dresse le portrait politique d’Eva Perón, stratège hors pair qui sut mettre ses talents d’actrice et de pasionaria au service du peuple comme de sa propre gloire. De son enfance dans les bas quartiers de la Pampa à l’enlèvement rocambolesque de son cadavre momifié, il décrypte, par-delà le mythe, les trois visages de cette comédienne, politicienne et icône, à ce jour encore la figure la plus populaire et la plus fascinante de l’histoire argentine.

Note d'intention de Julien Leloup, auteur-réalisateur

Nombre de documentaires et fictions ont raconté l'incroyable histoire d'Evita. Il faut dire que sa vie, brève et riche en rebondissements, est digne d'un film hollywoodien. Mais ces portraits se sont le plus souvent concentrés sur son aura légendaire de madone — c'est le cas du film d’Alan Parker de 1996 avec Madonna — ou sur l'aventure macabre et rocambolesque de son corps — comme Pablo Aguero dans Eva ne dort pas en 2015 ou Salma Hayek, dans sa série Santa Evita, qui sortira en Argentine courant 2021.

Notre intention est ici de dresser le premier portrait politique d’Eva Perón pour la débarrasser de sa légende et accéder tant à sa véritable personnalité qu’à son rôle réel dans l’histoire de l’Argentine. Pour ce faire, nous nous appuierons en grande partie sur le travail mené en 2011 par Loris Zanatta auteur de la toute première « biographie politique » d’Eva. Pour être le plus objectif possible, l'historien italien a entre autres épluché les rapports des différents ambassadeurs en poste à Buenos Aires. Des rapports truculents et factuels qui nous permettent de suivre, pas à pas, l'ascension politique de la jeune comédienne. On voit alors se dessiner une vie intense, faite d'engagements et de passion au service du petit peuple mais aussi de sa propre gloire.

Attendant son heure dans l'ombre de son mari président, Eva Perón n'est pas la première dame qu'on attendait. Dans ce portrait, c'est une Eva terre à terre et non en lévitation que nous présentons. Une véritable tacticienne, à la fougue et au caractère bien trempé, qui sut mettre ses capacités de comédienne et de communicante au service du soulèvement des foules comme de sa propre ascension.

Instinctive et rusée, Eva préfère les actes aux grandes promesses et la harangue passionnée aux longs discours. C'est une anti-intellectuelle qui n’a jamais mené de « longues études » mais comprend très vite les rouages de la politique. Nullement épisodiques ou capricieuses, ses incursions dans chacun des noyaux de la vie publique — de l'économie au travail, de la politique étrangère à la justice et des sports et au spectacle — la rendent très vite incontournable. Sans compter ce don pour parler aux masses, son visage angélique, sa voix rauque, son langage simple et sa passion pour le prolétariat dont elle incarne les inspirations. Elle vient de là, elle sait de quoi elle parle. Et ces divers atouts font d’elle un phénomène aussi bien médiatique que social.

À travers ce portrait, nous découvrons aussi une personnalité double, entre l'Eva publique et l'Eva privée. Elle est un réceptacle d'amour pour son peuple, mais froide et impitoyable envers ses proches. Elle se présente humble et désintéressée, selon l’idéal chrétien, mais son train de vie et ses robes de grands couturiers montrent tout l'inverse ! Elle est moderne dans sa manière de conduire la politique sociale (syndicalisation, vote des femmes, aide sociale, essor des médias de masse, scolarisation massive, etc.), mais elle le fait avec des méthodes primitives : récompenses et punitions, protections et exclusions, loyauté personnelles, clientélisme familial… Son intolérance à tout pluralisme politique, idéologique ou culturel fait d'elle un véritable tyran.

Notre film montrera enfin la rivalité qui s'installe avec son mari Perón. Elle et lui ne se complètent pas autant qu'ils le voudraient. Et quoiqu’elle ne cesse de mettre en avant les qualités exceptionnelles du président dans ses discours, c’est bien sa ténacité, son élégance et sa personnalité à elle qui électrisent les foules. Le régime argentin s’en trouve à son tour dédoublée. Incarnation de l’aile gauche du mouvement, Eva est cette passerelle entre Perón et le peuple, entre les militaires et les travailleurs. Mais chacun domine son côté de la passerelle et se fait concurrence. Des historiens comme Loris Zanatta osent même poser ces questions... Qui régnait sur l'Argentine ? Perón ou Evita ? Et lequel d’entre eux fut l'instrument de l'autre ?