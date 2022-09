“Vert de rage” lundi 3 octobre 2022 sur France 5 - Les enfants du plomb (vidéo)

Lundi 3 octobre à 21:00, France 5 débutera la diffusion de la 3ème saison de la collection documentaire “Vert de rage”. Premier volet « Les enfants du plomb », une enquête en France et au Pérou avec Martin Boudot sur une pollution mortelle que l'on pensait pourtant disparue.

Alors que les bouleversements climatiques secouent la planète, la préservation de notre environnement et de notre santé est devenue un enjeu majeur et incontournable.

Dans la série documentaire “Vert de rage”, Martin Boudot enquête avec des scientifiques sur les grands scandales environnementaux et les graves pollutions. Il confronte les responsables industriels et politiques mis en cause. Objectif : créer de l'impact pour faire bouger les lignes et trouver des solutions. Ses enquêtes font l’actualité dans les médias français et étrangers.

Dans cette troisième saison inédite, “Vert de rage” se penche sur la pollution au plomb (Les enfants du plomb, diffusé lundi 3 octobre à 21:00 sur France 5), la pollution du pétrole (Les damnés du pétrole) et les produits chimiques qu'on appelle les polluants éternels (Polluants éternels).

Depuis la mine de plomb de Cerro de Pasco au Pérou, Martin Boudot et son équipe remontent la trace du plomb qui pollue toujours en France, notamment dans le Nord.

Dans le Pas-de-Calais, comme à Cerro de Pasco, ce métal contamine les sols, les rivières, l’alimentation, et les riverains. Pourtant interdit dans de nombreuses substances comme les carburants, les peintures ou encore dans la fabrication de canalisations, le plomb est toujours utilisé dans le bâtiment, l’armement, la joaillerie ou encore dans les batteries.



A Evin-Malmaison (62) dans le Nord, le plomb des raffineries de métaux a contaminé les sols de certaines écoles, de stades, de terrains de jeux et de jardins. Les agriculteurs de la zone n’ont plus le droit d’alimenter la population, leurs cultures sont trop chargées en plomb. C’est devenu la plus grande zone polluée de France. L'équipe de “Vert de rage” a découvert que les victimes se comptaient par milliers. Des enfants « plombés » atteints de saturnisme avec de graves troubles neurologiques.

Avec des scientifiques de plusieurs pays, Martin Boudot met en place une étude inédite pour mesurer la contamination du plomb dans l’environnement et ses conséquences sur le quotient intellectuel des enfants. Une centaine d’analyses dont les résultats ont été repris par 34 médias avec un impact considérable en France et au Pérou.

“Vert de rage” - Les enfants du plomb raconte les combats des citoyens face à une pollution mortelle que l'on pensait pourtant disparue. Une enquête qui nous emmène en France et au Pérou aux impacts sans précédent.