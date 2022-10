« Corse-Pays basque : un match explosif » mardi 4 octobre sur France 5 (vidéo)

Mardi 4 octobre à 21:00, France 5 vous invite à découvrir deux terres de montagne riches de bons produits et de savoir-faire ancestraux dans le documentaire inédit « Corse-Pays basque : un match explosif » écrit et réalisé par Céline Destève.

Ce sont deux terres de montagnes, de troupeaux et de bergers. Deux magnifiques terroirs, riches de bons produits et de savoir-faire ancestraux : le Pays basque français d’un côté, la Corse de l’autre. Sur nos étals et dans nos rayons, leurs spécialités ont beaucoup de succès. Malgré leurs différences, la concurrence entre ces deux régions se joue sur les mêmes terrains : la charcuterie et le fromage. Le jambon de Bayonne du Pays basque contre le jambon Prisuttu de Corse, tous deux issus de porcs élevés en altitude. Le brocciu corse contre l’ossau-iraty basque, deux fromages au lait de brebis.

Côté business, les Basques, qui ont pris un virage industriel, ont une longueur d’avance. Dans ce film, nous suivons Peio Etxeleku, un artisan fromager qui développe toute une gamme de produits. Il s’envole pour Las Vegas où se tient le plus grand salon agroalimentaire des États-Unis. De leur côté, les Corses inventent de nouvelles manières de commercialiser leur terroir, au risque, parfois, de perdre leur âme. Vous allez découvrir que la charcuterie ou le fromage estampillés « île de Beauté » ne contiennent pas toujours du cochon ou du lait corse, mais des matières premières importées du continent, d’Espagne ou d’Italie. Une supercherie dénoncée par les défenseurs d’une production traditionnelle.

Des fermes de montagne jusqu’aux rayons des hypermarchés, des vallées des Pyrénées aux villages du Sartenais, des artisans de tradition aux start-up, ce documentaire vous invite à un match Corse-Pays basque en trois rounds, un match plutôt explosif !