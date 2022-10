« Objectif maison : 1 an pour tout changer » jeudi 6 octobre 2022 : le 6ème épisode diffusé sur 6ter (vidéo)

Jeudi 6 octobre 2022 à 21:05, 6ter poursuivra la diffusion de la série documentaire inédite : « Objectif maison : 1 an pour tout changer ». Présentation du 6ème épisode diffusé cette semaine.

Chaque année, plus d’un million de Français deviennent propriétaires. Construire ou rénover une maison, c’est souvent un sacré challenge et l’aventure d’une vie.

Pendant un an, sept familles ont ouvert les portes de leurs chantiers. Qu’il s’agisse d’une maison en kit, d’une auto- construction ou d’une rénovation titanesque, toutes ont un budget à tenir : 300 000€ maximum. Et bien sûr, elles rêvent d’emménager au plus vite ! Mais entre les retards, le manque d’expérience et les problèmes d’approvisionnement, les nerfs de ces constructeurs en herbe seront mis à rude épreuve.

Un chantier n’est jamais un long fleuve tranquille... Alors, comment réussiront-ils à surmonter ces épreuves tout en gérant leur vie familiale forcément bouleversée ?

Épisode 6

Dans le Tarn, les Riby vont s’attaquer à la construction de la piscine. Et comme toujours avec eux, rien ne va se passer comme prévu. Heureusement, à la fin de toutes ces épreuves, ils vont pouvoir célébrer la fin des travaux… à leur façon !

Dans les Landes, pour Arthur et Cécile qui construisent une immense maison en bois, les soucis ne cessent de s’accumuler : augmentation des prix des matériaux et retards des délais de livraison. Mais le couple est bien décidé à ne pas se laisser abattre.

En Normandie, les artistes Samuel et Mathilde mettent les bouchées doubles pour finir à temps leur maison container. Et le résultat risque bien d’être bluffant. Leurs amis vont enfin pouvoir découvrir cette construction originale.

Dans l’Oise, Lionel et Sylvie, qui font construire leur maison, vont enfin recevoir leurs clés. Et après un montage de meubles bien éprouvant, ils vont pouvoir fêter leur emménagement dans leur petit nid douillet avec leur famille et amis.