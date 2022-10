« Le Génie Français » : les ponts de tous les records, lundi 10 octobre 2022 sur RMC Découverte

La série « Le Génie Français » revient lundi 10 octobre 2022 sur RMC Découverte pour un épisode inédit sur la thématique des ponts de légende.

Les ponts répondent à un défi crucial dans l'histoire de l'humanité : ils permettent de connecter les hommes entre eux.

En France, trois ponts extraordinaires ont fasciné le monde lors de leur construction et comptent parmi les plus spectaculaires du patrimoine français : le pont du Gard, le viaduc de Garabit et le viaduc de Millau.

Découvrez des images vu du ciel, des reconstitutions en 3D, des images d'archives, le concours des meilleurs spécialistes et l'histoire de ces pionniers qui ont réussi à défier la nature.

