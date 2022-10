« Pronostic vital » : document “Infrarouge” mercredi 12 octobre 2022 sur France 2

Mercredi 12 octobre 2022 à 23:05, Marie Drucker vous proposera de découvrir dans “Infrarouge” le document inédit « Pronostic vital » réalisé par Eric Guéret.

La réanimation est le service qui accueille les malades en ur­gence vitale.

Pendant six mois, ce film montre le parcours de ces patients en état critique dès leur arrivée dans le service. Certains en ressortiront. D’autres pas.

À travers ces histoires, nous découvrons l’engagement des médecins, des in­firmières, des aides-soignantes et de la psychologue. Ils accompagnent les malades mais aussi leurs familles en situation de grande fragilité émotionnelle.

C’est un film sur l’empathie et l’humanité dont tous font preuve face à ces situations critiques. Un film sur le dévouement et la solidarité des équipes.

Un film positif qui partage avec le spectateur ce que l’hôpital public a de plus beau.

Mais cette immersion en réanimation nous invite aussi à regarder les difficultés que le service public de santé rencontre depuis si longtemps et leurs conséquences sur un personnel hospitalier souvent à bout.

Note d'intention du réalisateur, Eric Guéret

« Au cours de la crise sanitaire, les journaux télévisés ont diffusé presque quotidiennement des images de services de réanima­tion débordés et de patients en état critique. Jusqu’alors, ces services étaient peu médiatisés. Mais, au-de­là de leur aspect spectaculaire, que nous racontent ces images sur la réalité de ces services et sur ceux qui y travaillent ? Peu de choses, alors que la situation de l’hôpital public et les appels au secours du personnel soignant sont au cœur de l’actualité depuis des années.

J’ai eu envie de passer derrière ces murs d’apparences et d’aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui consacrent leur vie aux patients les plus graves. La réanimation est un service dur et éprouvant pour le personnel. Les enjeux de vie et de mort y sont omniprésents. Les questions éthiques que ces situations soulèvent sont débat­tues quotidiennement entre médecins, paramédicaux, psycho­logue et familles...

Et ce qui fait la force et la singularité de ce service, c’est la qualité de l’accompagne­ment humain des patients et de leur famille. C’est l’engage­ment de tous dans cette pratique empathique de la médecine qui n’est enseignée nulle part et s’apprend avec l’expérience. C’est aussi la cohésion d’une équipe qui a su se renforcer en affrontant les vagues de covid et qui sait que la solidarité est indispensable pour faire face aux difficultés de l’hôpital et à la dureté du travail. »

Ce documentaire sera suivi d'un débat animé par Marie Drucker avec, notamment, le Professeur Emmanuel Hirsch.