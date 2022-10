“Sages-femmes, la vie entre leurs mains” : le 2ème épisode diffusé vendredi 14 octobre 2022 sur TFX

Vendredi 14 octobre 2022 à 21:05, TFX poursuivra la diffusion de “Sages-femmes, la vie entre leurs mains”, une série documentaire inédite qui met en lumière cette profession en suivant 9 sages-femmes héroïques.

Leur métier est le plus beau métier du monde. Elles sont les coéquipières indispensables de la maternité. Elles sont 25 000 en France au service des bébés et de leurs parents. Les sages-femmes rassurent, accompagnent, apaisent et réparent.

Cette série propose un plongeon dans les histoires extraordinaires de la maternité et d’accouchements bouleversants. Nous suivrons les sages-femmes dans leur travail quotidien de soutien aux futurs parents mais aussi dans leurs vies personnelles. Les moments de stress, de pression, de doutes et bien sûr les joies intenses.

Comment garder son sang-froid quand on a une vie entre ses mains ? Comment rassurer les mamans les plus inquiètes ? Comment impliquer les papas pour qu’ils vivent pleinement les grossesses ? Comment conjuguer vie pro et vie perso quand on est au service des autres ?

A l’hôpital, en libéral, en service réanimation, dans une piscine, dans une salle nature, ou dans un service de grossesses à risques, à la ville et à la campagne...

Nous découvrirons les aventures de 9 sages-femmes héroïques !