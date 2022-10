« Ils ont choisi la chirurgie esthétique » jeudi 13 octobre 2022 sur M6

À la suite de la diffusion du document inédit « À la recherche de la jeunesse éternelle », M6 diffusera à partir de 22:55 le document en deux parties « Ils ont choisi la chirurgie esthétique » réalisé par Antoine Bladarassi.

Qui ne s'est jamais regardé dans le miroir sans rêver à un corps plus avantageux ? Pour des raisons différentes et très personnelles, ils ou elles ont fait le choix de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Ils ou elles ont accepté qu'on les suive tout au long du processus et de nous raconter, sans tabou, comment ils ont vécu leur expérience de la chirurgie esthétique.

Dans la première partie

À 38 ans et après trois grossesses compliquées, Jeanne veut à la fois réparer les cicatrices laissées sur son corps et celles, moins visibles, ancrées dans sa tête.

Raphaëlle souffre d'avoir une poitrine « de petite fille ». Un complexe qu'elle traîne depuis son adolescence. À 24 ans, elle voudrait pratiquer une augmentation mammaire pour avoir enfin « un corps d'adulte ».

Cindy, elle, a choisi la chirurgie esthétique pour des raisons beaucoup plus légères. Elle veut juste gommer quelques petites imperfections pour se sentir plus jolie et plus désirable.

Enfin, pour Julhianna, c'est la vision de son ventre dans la glace qu'elle n'assume pas et c'est pour cela qu'elle a décidé de consulter.

Dans la seconde partie

Marion a choisi d'augmenter la taille de sa poitrine qu'elle trouve trop petite et elle a tenu à ce que son mari Xavier l'accompagne chez le chirurgien car, au fond, si elle a pris cette décision, c'est autant pour son bonheur à elle que pour rester séduisante aux yeux de son époux.

Ketty envisage aussi une augmentation mammaire et elle a aussi demandé à être accompagnée, mais par sa mère cette fois. Elle ne veut pas se sentir jugée d'avoir pris cette décision et elle sait que sa maman sera toujours de son côté.

Sana, elle, ne supporte plus son corps et veut réparer « les ravages du temps ». Elle n'a pourtant que 34 ans.

Enfin, Alexandre a décidé de se faire replanter des cheveux. Mais la perspective de l'intervention l'angoisse au plus haut point…