« La vie incroyable des forains » à revoir sur M6 samedi 15 octobre 2022

Samedi 15 octobre 2022 à 22:55 M6 vous proposera de voir ou de revoir « La vie incroyable des forains », un document qui a été diffusé en 2015 dans “Zone Interdite”.

Vous ne les croisez généralement qu'une fois par an, le temps d'un tour de manège ou d'une barbe à papa. Ce sont les Forains : environ 30 000 familles se partagent les fêtes de France. La plupart d'entre elles sillonnent les routes du pays au gré des fêtes et des foires, mais d'autres sont sédentaires. Souvent, les Forains vivent et se marient entre eux, à l'écart de ceux qu'ils appellent les « gadjés », les non Forains. Leur monde est fait de lumière et de musique mais aussi de dur labeur. C'est un monde secret, un univers à part que ce film va nous faire découvrir.

À mille lieues des idées reçues et des stéréotypes habituels, les Forains nous accueillent au sein de leurs familles, dans l'intimité de leur quotidien, auprès de leurs enfants, leur plus grande richesse. Ils nous dévoilent aussi les secrets de leur réussite et comment certains ont fait fortune.

Chez les Forains, les enfants succèdent naturellement aux parents dans la gestion des manèges et des attractions. À seulement 9 ans, Roby connait déjà tous les rouages du métier et il en est très fier. Ce petit garçon attachant délaisserait bien volontiers les bancs de l'école pour aider son père pendant les foires.

L'école, John l'a quittée très tôt et sans aucun diplôme. Pourtant, aujourd'hui, à Chevanceaux, en Charente-Maritime, il compte parmi les entrepreneurs les plus florissants de la région. Il construit les plus belles caravanes foraines de France.

À Rouen, une jeune Foraine de 19 ans soigne sa coiffure. Josépha est la reine de la foire de Saint-Romain, l'une des plus importantes de France. Mais aujourd'hui elle doit rendre sa couronne et organiser sa succession. Un rôle que rêvent de tenir Camille et Carla, cousines et pourtant ennemies jurées.

Pour Séphora aussi c'est un grand jour. Elle va épouser Cliff. Les jeunes Forains, qui ne se sont vus que quelques fois avant la noce, vont être submergés par l'émotion.

Le mariage, pour Carole et Francky, c'était il y a déjà 25 ans. Depuis, ce couple soudé perpétue la dynastie familiale. Leur stand fait partie des passages incontournables de la fête annuelle des Tuileries. Avec leurs enfants, ils ont emménagé à seulement quelques pas de là et sont donc devenus sédentaires. Ils sont les héritiers de Marcel Campion, « le roi des Forains » et de ses amis qui, en 1985, avaient pris le célèbre jardin par la force pour y installer leurs manèges. Depuis, la fête foraine des Tuileries est devenue une institution parisienne.